ОМК стала победителем конкурса корпоративных проектов форума «People Investor 2018: развитие внутренних ресурсов»

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) стала победителем конкурса корпоративных проектов форума People Investor, организованного Ассоциацией менеджеров. Фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе (Нижегородская область) одержал победу в номинации «Развитие местных сообществ» за эффективное решение не только корпоративных, но и социально значимых задач. Организаторами «Арт-Оврага» является ОМК и Благотворительный фонд «ОМК-Участие». Фестиваль проходит ежегодно в Выксе с 2011 года. Это часть системной работы ОМК по развитию регионов, где находятся предприятия компании. Участниками программ самого масштабного фестиваля России за пределами Москвы регулярно становятся более 15 тыс. человек.

«Арт-Овраг» – уникальный в России пример культурного проекта, развивающего целый город. Благодаря ему в Выксе уже появились более 85 современных объектов городского дизайна и многофункциональные общественные центры. В рамках фестиваля реализуется программа благоустройства дворов и скверов, построены новые детские площадки и развивающие пространства. Экспозиция городского музея расширяется за счет предметов современного искусства, выполненных в постоянно действующей арт-резиденции в Выксе. В 2017 г. актив фестиваля пополнился крупнейшей в Европе настенной росписью на стене одного из корпусов Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК). Жюри конкурса корпоративных проектов форума People Investor отметило вклад фестиваля в развитие экономического потенциала городского округа Выкса: малого и среднего бизнеса в сфере туризма и сервиса, развитие общественной инфраструктуры, культуры и спорта за счет активного привлечения частных и государственных инвестиций. В частности, в 2018 г. проект реконструкции парка и набережной Выксы, в создании которого использованы материалы фестиваля, получил 100 млн рублей за победу в конкурсе малых городов Минстроя, еще более 60 млн рублей дополнительно были привлечены из других источников. Богатый опыт Выксы по развитию городской среды стал основой для реализации здесь в 2018 г. проектов с использованием финансирования из Фонда президентских грантов. Они направлены на развитие соучастного проектирования общественных пространств в малых городах России и создание в Выксе центра региональных компетенций по безбарьерной среде в культуре. Также отмечено, что фестиваль помогает выстраивать в регионе партнерские отношения между представителями бизнеса, власти и общественности в решении социальных проблем. Одним из главных достижений фестиваля стал рост активности горожан и числа людей, вовлеченных в проекты развития города. Благодаря привлечению городских жителей к деятельности по изменению инфраструктуры города, у многих из них появился стимул к самосовершенствованию, развитию Выксы и сохранению создаваемого своими руками городского пространства. В городе зафиксирован рост волонтерских и социальных проектов. «ОМК повышает уровень своей поддержки социальной сферы регионов присутствия, инвестируя в создание самых современных промышленных производств, сохранение исторического наследия и развитие современной культуры. В частности, в Выксе благодаря системной работе компании в области устойчивого развития решаются многие социальные проблемы, город становится более комфортным для жизни и самореализации его жителей. Выкса стала одним из самых ярких примеров развития малых городов в России. Сегодня о ней знают не только как о городе металлургов, но и как о городе, в котором горожане и художники вместе создают новое пространство для жизни и творчества. Все это находит положительное отражение в образе жизни и настроениях людей», — комментирует вручение награды инициатор фестиваля «Арт-Овраг», председатель попечительского совета Благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

По материалам пресс-службы ОМК