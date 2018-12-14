AirVent — Международный вентиляционный конгресс

Международный вентиляционный конгресс AirVent – единственное специализированное мероприятие в России для профессионалов рынка вентиляционного оборудования. Конгресс состоится 13 февраля в рамках выставки Aquatherm Moscow 2019 Крокус Экспо, м. Мякинино, Москва.Впервые на Aquatherm Moscow выступят мировые эксперты рынка вентиляционного оборудования:
Stefano P. Corgnati, проф., к. э. н., президент REHVA, REHVA Fellow
Frank Hovorka, избранный президент REHVA, REHVA Fellow
Dušan Petráš, кандидат технических наук, профессор Инженерного Департамента строительных услуг Словацкого технологического университета, президент Словацкой ассоциации HVAC-Association SSTP, REHVA Fellow
Felix Van Eyken, Secretary General, Eurovent Association
Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer, BDH
Günther Mertz, Geschäftsführer, FGK
Темы Конгресса раскроют для Вас актуальные вопросы отрасли и смогут повысить Ваш профессиональный уровень:
мировые тенденции развития систем ОВК
стратегия вентиляции и методы измерения и контроля
качество внутреннего воздуха и качество среды обитания
умные технологии, цифровизация, интернет вещей
проектирование и энергомоделирование
Подробнее о Международном вентиляционном Конгрессе
Для бесплатного посещения выставки Aquatherm Moscow и Конгресса AirVent получите электронный билет на сайте выставки www.aquatherm-moscow.ru.
Подробнее о Конгрессе —www.aquatherm-moscow.ru
По материалам организаторов