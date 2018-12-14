SonoSensor 30 для высокоточного учета тепла от «Данфосс»

Компания «Данфосс» выпустила на российский рынок ультразвуковой преобразователь расхода нового поколения SonoSensor 30. Современное решение для точного измерения объема теплоносителя пришло на смену линейке SONO 1500 CT. Прибор используется в качестве общедомового теплосчетчика, а также на объектах коммунального хозяйства и промышленности при технологических и учетно-расчетных операциях.

Функционирование преобразователя основано на принципе разности времени прохождения ультразвукового сигнала по направлению и против направления потока теплоносителя. Встроенное программное обеспечение организует процесс измерения и производит вычисление объемного расхода. Предусмотрена функция контроля целостности параметров конфигурации.

Основные технические характеристики SonoSensor 30:

DN 15-100 мм; Номинальный расход Qp = 0,6-60 куб. м в час; Динамический диапазон 1:100 (1:250 по заказу); Рабочее давление 1,6/2,5 МПа; T = 5-130/150 °C.

SonoSensor 30 соответствует всем правилам коммерческого учета тепловой энергии. Широкий модельный ряд также предусматривает применение устройства в системах холодоснабжения.

Программное обеспечение и метрологические данные защищены от любых изменений. Заводская пломба предохраняет от несанкционированного доступа внутрь прибора.

Преобразователь прошел сертификацию и зарегистрирован в Государственном Реестре СИ под номером 70672-18. Метрологический класс 2 по ГОСТ ЕН 1434, межповерочный интервал составляет 4 года. Предусмотрена возможность перекалибровки. Класс защиты расходомера IP65 или IP67. Питание производится от встроенных литиевых батарей типа АА со сроком службы до 12 лет.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»