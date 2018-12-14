Запатентованный штепсельный разъем АУМА предлагается в новом исполнении

В комплекте с электроприводами АУМА предлагается клеммный разъем во взрывозащищенном исполнении – разъем KT. Данный вид разъема сочетает в себе все преимущества KES-разъема, при этом является более выгодным по цене.

Данный разъем поставляется по умолчанию вместо разъема KP для вида взрывозащиты 1ExdeIICT4, также возможно его использование для взрывонепроницаемой оболочки 1ExdIICT4.

Среди основных достоинств KT-разъема – удобство монтажа за счет крепления силовых проводников «под винт», возможность располагать кабельные вводы с двух сторон разъема (для комплектаций с большим количеством проводников), меньшие габаритные размеры по сравнению с KES-разъемом.

За более подробной информацией просим обращаться в отдел продаж

ООО «ПРИВОДЫ АУМА». Тел.: 8 495 755 60 01.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»