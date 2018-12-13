НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» на ежегодном Совещании главных механиков

С 26 по 30 ноября 2018 года специалисты НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняли участие в ежегодном Совещании главных механиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.

Тема совещания: «Проблемы эксплуатации и обслуживания импортного оборудования на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях и пути их решения. Перспективы импортозамещения. Опыт взаимодействия с отечественными производителями оборудования и иностранными фирмами, развивающими производства в России».

Один из делегатов НПО выступил с докладом «Новые технологии диагностики герметичности арматуры, находящейся на трубопроводе». В докладе были представлены новейшие разработки НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», в частности, диагностическая система «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2» для оценки работоспособности и технического состояния трубопроводной арматуры в условиях её эксплуатации, без демонтажа из трубопровода.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»