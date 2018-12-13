Терморос на заводах LD

На прошлой неделе состоялись переговоры руководства компании LD и представителей группы компаний "Терморос". Ашот Даниелян с коллегами посетил заводы LD, оценил высокий уровень технологических процессов изготовления шаровых кранов, смог лично проверить спектральный анализ материалов, используемых для производства латунных кранов на заводе LD PRIDE. Исполнительный директор LD Левин Дмитрий рассказал о новинках предприятия, в том числе о внедрении автоматической сборочной линии латунных кранов. Гости компании были приятно удивлены таким темпом роста и развития компании.
По материалам пресс-службы Группы LD