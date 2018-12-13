СтанКран — новая марка запорной арматуры

Сантехническая оптовая компания Сантрек получила свидетельство о регистрации собственного товарного знака СтанКран. Под данным брендом выпускается высококачественная запорная арматура из латуни. Материал имеет высокие технологические свойства и коррозийную стойкость.
Запорная арматура СтанКран применяется для систем водоснабжения и отопления в многоквартирных комплексах, частных домах, муниципальных учреждениях. Изделия проходят строгий контроль качества посредством опрессовки каждой детали на специальном оборудовании. Таким образом минимизируется возможность попадания бракованной продукции к покупателям.
Сантрек более 16 лет является крупнейшим поставщиком сантехнической продукции центральной части страны. Помимо реализации продукции ведущих отечественных и зарубежных производителей, компания предлагает собственные линейки брендов СтанКран, СТК, Sunbath, Glorioso.
По материалам журнала «С.О.К»