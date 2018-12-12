Сотрудники ПНТЗ получили дипломы базовой кафедры УрФУ им. Б.Н. Ельцина

Девятнадцать сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получили высшее образование на базовой кафедре «Технологии и оборудование трубного производства» Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ). Благодаря действующему между ПНТЗ и ВУЗом соглашению, обучение для белых металлургов является бесплатным и ведётся без отрыва от производства. Более половины, получивших степень бакалавра, – выпускники корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», имеющие возможность продолжить образование в стенах родного предприятия.

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. Это второй выпуск бакалавров по направлениям «Металлургия» и «Электроэнергетика и электротехника». Выпускников поздравили руководители предприятия и университета.

– Компания заинтересована в том, чтобы позиции руководителей на предприятиях Белой металлургии занимали не только высокообразованные, но и получившие практический опыт на производстве и погруженные в корпоративную культуру молодые сотрудники, – отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. – Именно поэтому мы создали все условия для того, чтобы лучшие из них могли обучаться в вузе без отрыва от производства. Уверен, для выпускников базовой кафедры откроются новые горизонты, и представится возможность подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы.

– Сегодняшних выпускников отличает высокая мотивация, они точно знают, для чего получают высшее образование и как эти знания применить в работе на производстве. Я поздравляю вас и теперь с уверенностью могу назвать не студентами, а коллегами. Надеюсь, что многие продолжат обучение и поступят в магистратуру, тем более, что вы можете получить научную степень без отрыва от работы, – обратился к присутствующим Олег Шешуков, директор Института новых материалов и технологий УрФУ.

Соглашение о создании базовой кафедры «Технологии и оборудование трубного производства» на ПНТЗ подписано между Группой ЧТПЗ и Уральским федеральным университетом им. Б.Н Ельцина в 2014 году. С 2017 года, кроме бакалавриата, здесь начато обучение по программе магистратуры. Сегодня на базовой кафедре бесплатно получают образование более 80 сотрудников ПНТЗ.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ