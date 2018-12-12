Определены итоги конкурса «Лучший проект с Alfa Laval»

10 декабря 2018 подведены итоги конкурса «Лучший проект с Alfa Laval». По итогам конкурса оценочной комиссией определены лучшие проекты в области инженерных систем центрального теплоснабжения, отопления и кондиционирования.
Победители конкурса в каждой номинации получили сертификаты на посещение референсных объектов Alfa Laval в Европе. Все участники, прошедшие квалификацию, получили поощрительные призы.
Победители конкурса «Лучший проект с Alfa Laval»:
Номинация «Климат» (отопление, ГВС, Вентиляция и Кондиционирование жилых зданий, БЦ, ТЦ)
Вакуров Николай, г. Москва
Зайцев Денис Александрович, г. Мытищи
Залятдинов Артур Эльдарович, г. Санкт-Петербург
Прокопчук Дмитрий Александрович, г. Екатеринбург
Номинация «Спорт и Здоровье» (Бассейны, Аквапарки, Спортивные центры, Стадионы, Ледовые арены)
Попов Павел Юрьевич, г. Санкт-Петербург
Семенов Алексей Юрьевич, г. Москва
Номинация «Стандартный проект» (стандартные ИТП, ЦТП. Оценивается общее количество проектов от одного участника)
Берсенева Елена Федоровна, г. Екатеринбург
Братчиков Дмитрий Владимирович, г. Краснодар
Мировская Надежда Григорьевна, г. Москва
Орлов Юрий Николаевич, г. Санкт-Петербург
Компания Альфа Лаваль благодарит всех участников и поздравляет победителей!
По материалам журнала «С.О.К»