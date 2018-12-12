Конференция Danfoss Challenge 2018 собрала в Сочи экспертов со всей страны

Осенью 2018 г. в Сочи прошла очередная конференция Danfoss Challenge. В мероприятии приняли участие специалисты по проектированию инженерных систем зданий из 25 городов, представляющие 6 федеральных округов. Инициатива компании «Данфосс» призвана показать научный и профессиональный потенциал представителей отрасли, а также способствовать продвижению новейших технологий и решений.

В течение нескольких дней участники обменивались опытом в проектировании инженерных коммуникаций. Специалисты рассмотрели как стандартные решения, так и уникальные проекты с применением технических разработок, обеспечивающих максимальный уровень автоматизации систем теплоснабжения и высокий энергосберегающий эффект.

Среди актуальных тем – создание технологичных систем жизнеобеспечения при высотном строительстве и реставрации объектов культурного наследия. Рассматривались аспекты внедрения и преимущества использования BIM-моделирования при проектировании. Особое внимание было уделено соблюдению законодательства и нормативов при создании инженерных систем. О современных тенденциях в отрасли рассказал Александр Николаевич Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор ООО ППФ «АК». В ходе развернувшейся дискуссии он поделился с профессиональным сообществом личным опытом в вопросах создания эффективных систем отопления, вентиляци^и и кондиционирования.

Проектировщики познакомились с применением передовых технических решений «Данфосс» на олимпийских объектах Сочи. В частности, они посетили крытый конькобежный комплекс «Адлер-Арена» и сооружения, переданные образовательному центру «Сириус».

Участники конференции Danfoss Challenge отметили актуальность поднятых тем и интерактивный формат. Слушатели сошлись во мнении, что новые знания расширяют профессиональный кругозор и позволяют быть в курсе мировых тенденций.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»