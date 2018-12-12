ТЕМПЕР И РТМТ – СРЕДИ ЛУЧШИХ ЭКСПОРТЕРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Курганская область — пограничный регион. Работа на экспорт — одно из приоритетных направлений развития бизнеса. В прошлом году его объем составил 111 миллионов долларов. География поставок — 41 страна мира. Среди них участники СНГ, а также Индия, Объединенные Арабские Эмираты и США.

На конкурс «Лучший экспортер Курганской области 2017 года» заявилось 11 предприятий. Одним из них стал завод «Темпер». Он давно поставляет стальные шаровые краны в страны СНГ. А в прошлом году вышел на европейский рынок, где российских производителей не особо приветствуют. «Прорубить окно» помог региональный Центр поддержки экспорта.

— С их помощью мы впервые провели сертификацию продукции по европейским стандартам качества, и это позволило нам выйти на на рынок Евросоюза, - отмечает директор ООО «Темпер» Сергей Доронин.

Авторитетное жюри определило победителей в трех номинациях. Лучшим экспортером в «Микробизнесе» стало ООО «АвтоЛига», в «Среднем бизнесе» — агрохолдинг «Кургансемена», а в «Малом бизнесе» — компания «РТМ Трейд-Курган». Последняя более 20 лет поставляет курганскую трубопроводную арматуру за рубеж.

— Объемы поставок у нас год из года растут, потому что мы зарекомендовали себя надежным поставщиком данного оборудования, - указал генеральный директор ООО «РТМ Трейд-Курган» Сергей Великоречанин.

По материалам портала KURGAN.RU