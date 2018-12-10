В Уфе пройдет выставка «Газ.Нефть.Технологии»

В преддверии Новогодних праздников приглашаем Вас запланировать участие в ключевом событии нефтегазового сектора, Российском Нефтегазохимическом форуме и XXVII Международной выставке «Газ.Нефть.Технологии-2019», которые пройдут с 21 по 24 мая 2019 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе.

Даты проведения: 21–24 мая 2019

Место проведения: Уфа, ВДНХ-ЭКСПО.

Крупнейшая международная выставка нефтегазохимической отрасли России, проводится с 1991 года. 26-лет успешного проведения!

Традиционная поддержка Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, а также отраслевых союзов и ассоциаций. Выставка проводится под эгидой Правительства Республики Башкортостан. В выставке запланировали свое участие АО «Транснефть-Урал», АО «Башкирская содовая компания», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа»,ГК «ОМК», ГК «ЧТПЗ», АО «Корпорация Уралтехнострой», УК «Шешмаойл», ООО НПФ «ПАКЕР», ЗАО «ПКТБА», ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ООО «Нефтепромавтоматика», ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» и другие компании.

Прямые контакты с ключевыми заказчиками. Выставка включена в деловой график руководителей нефтегазовых, нефтесервисных компаний, принимающих решение о закупах. Широкая география посетителей выставки, охватывающая специалистов из всех нефтегазодобывающих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья

Пленарное заседание «Цифровая трансформация нефтегазохимической отрасли России: проблемы и перспективы» с участием представителей Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, федеральных отраслевых ассоциаций, Правительства Республики Башкортостан, российских компаний-лидеров и независимых иностранных экспертов

Участие официальных делегаций и бизнес-миссий, представителей федеральных и региональных органов государственной власти РФ, ведущих предприятий нефтегазового, комплекса России и зарубежных стран.

Уфа- место встречи ведущих профессионалов области нефти, газа, нефтехимии, где подписываются меморандумы, соглашения, контракты о дальнейшем сотрудничестве.

По материалам организаторов