«Морская техника» поставила оборудование для экологических станций Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов

Группа компаний «Морская Техника» поставила судовые инсинераторы на экологические станции для нескольких проектов Обь-Иртышского и Енисейского речных бассейнов. Все работы по модернизации ведутся в рамках программы развития экологического направления и обеспечения судоходных компаний современным оборудование по очистке балластных, нефтесодержащих, сточных вод, утилизации ТБО и нефтяного шлама.

Пресс-служба Группы компаний «МТ» сообщила, что переоборудованы судно проекта Р16К из бункерной станции в станцию приема, хранения и переработки отходов – станция «ББ-54», судно комплексного обслуживания проекта Р16К – «ПНП-1», сборщик и переработчик отходов на базе проекта 792, тип ТНП теплоход «Геолог Лугинец».

Для этих проектов «Морская Техника» поставила комплекс оборудования, включающий в себя станции очистки нефтесодержащих вод OWS-COM производительностью 2,5, 5, 10 м3/час и инсинераторы утилизации ТБО и нефтяного шлама производительностью до 140 кг/час по ТБО и 125 кг/час по нефтяному шламу.

Оборудование имеет сертификаты как Российского Морского Регистра Судоходства, так и Российского Речного Регистра.

«Морская Техника» была основана в 1997 году как компания по поставкам судовых запчастей. В 1998 году открылось подразделение судовой радиоэлектроники, осуществляющее судовое радио- и навигационное снабжение флота. В 2011 году в компании открылись новые направления деятельности – проектно-конструкторское бюро и судоходная компания «Си Энерджи», подразделения FessoValves (комплексные поставки трубопроводной арматуры) и Rig Solutions (поставки бурового оборудования). Как отдельная структурная единица было выделено подразделение модернизации флота, основная задача которого – разработка технических решений для существующих судов.

По материалам пресс-службы ГК «Морская Техника»