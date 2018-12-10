Mining Drive – разработка Данфосс для горнодобывающей промышленности

Уникальная особенность преобразователя частоты Mining Drive – высокая перегрузка по моменту до 180 % во время работы. Высокий запас гарантирует безотказную эксплуатацию оборудования при меняющейся нагрузке на валу электродвигателя. Устройство эффективно при применении в конвейерном транспорте, мельницах, дробилках, мешалках, шламовых насосах – везде, где есть переменное количество перерабатываемого сырья.

Серию Mining Drive собирают в России. Это позволяет адаптировать привод для реальных условий на предприятиях горнодобывающей отрасли и значительно сократить срок поставки. На рынке представлены модели в диапазоне мощностей 11–250 кВт и напряжением от 380 В до 690 В с классами защиты корпуса IP20 и IP55. Платы с защитным покрытием обеспечивают работу при критических показателях температуры и влажности.

Базовая конструкция имеет фильтр электромагнитных помех. Среди дополнительных опций – программируемый контроллер управления движением, программы синхронизации и позиционирования. Специальный алгоритм привода позволяет управлять асинхронными и синхронными двигателями любого вида.

Применение Mining Drive обеспечивает значительную экономию энергии в отличие от схем без частотного регулирования. Разработка исключает отказы электродвигателя и увеличивает интервалы планового техобслуживания оборудования. Устройство совместимо со всеми сетевыми протоколами для интеграции в промышленную сеть для мониторинга и управления.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



