«Грундфос» расширяет онлайн-библиотеку BIM-моделей оборудования. Теперь в ней доступны семейства наиболее популярного оборудования GRUNDFOS, адаптированные под российские стандарты.

Новые семейства можно скачать в программе подбора оборудования Grundfos Product Center (GPC) в разделе «Инструменты», а также на сайте компании «Грундфос«. Для удобства пользователей файлы, соответствующие российскому стандарту производителя Autodesk BIM 2.0, отмечены окончанием «Russia_ADSK». Описание моделей, адаптированных для российского рынка, даётся на русском языке и учитывает требования действующих ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».

«Грундфос» уделяет большое внимание поддержке отечественных инженеров-проектировщиков, использующих технологии информационного моделирования в своей работе. Мы рады, что стали первым на российском рынке производителем насосного оборудования, который предлагает проектировщикам на одном ресурсе, GPC, как сервис по подбору оборудования, так и библиотеку BIM-моделей флагманских продуктов компании, выполненных в соответствии с российскими стандартами», — говорит Анастасия Чиркова, ведущий инженер «Грундфос».

Среди оборудования GRUNDFOS, BIM-модели которого поддерживают не только международные стандарты, но и российские ГОСТ и СП, насосы линеек станции пожаротушения Hydro MX, насосы ALPHA и MAGNA, CR/CRE, NB/NBE, UPS, UPS200, UPA, SCALA2, SOLOLIFT, TP/TPE, SEG и др.

По материалам журнала «С.О.К»