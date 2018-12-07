АДЛ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ PAP-FOR В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Компания АДЛ приняла участие в выставке целлюлозно-бумажной промышленности — PAP-FOR, где представила свои инженерные решения и новинки оборудования.

Традиционно на стенде АДЛ была представлена широкая линейка трубопроводной арматуры собственного производства, а также новинка этого года — шаровые секторные краны с различными типами управления, позволяющие осуществлять регулировку среды, производства Ramen (Швеция). Также все посетители стенда смогли ознакомиться с широким ассортиментом оборудования АДЛ для пара и агрессивных сред, электрооборудованием и КИПиА.

Подробнее о новинках и оборудовании, продемонстрированном на выставке, вы можете узнать, посмотрев видеосюжет.

По материалам пресс-службы АДЛ