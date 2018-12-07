ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ ОЗНАКОМИЛСЯ С ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НА СЕВЕРСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в ходе рабочей поездки в Полевской городской округ посетил Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК).

В сопровождении председателя Совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского полномочный представитель ознакомился с производством в трубопрокатном цехе № 1 СТЗ. Ему были

продемонстрированы новейшие решения, позволяющие существенно сократить выбросы в атмосферу, минимизировать выработку отходов и забор воды для технологических нужд.

После визита Николай Цуканов провел на территории СТЗ совещание по вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду. В ходе совещания было отмечено, что с 2004 года ТМК инвестировала порядка 30 млрд рублей в коренную модернизацию СТЗ и обеспечение высокого уровня экологической безопасности.

В частности, мартеновские печи были заменены на современный экологичный электросталеплавильный комплекс, в 2014 году введен в эксплуатацию новый трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM (Fine Quality Mill). На СТЗ функционируют эффективные системы газоочистки, водоподготовки, очистки и минимизации стоков, отлажена работа по сокращению объемов образующихся отходов и их переработке.

Внедрение передовых технологических решений позволило добиться значительных результатов в области экологии: были сокращены удельные выбросы в атмосферу почти в 4 раза, забор воды на технологические нужды — в 3 раза, сброс сточных вод — в 2 раза, образование твердых отходов — почти в 34 раза.

Система экологического менеджмента завода полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001, что на регулярной основе подтверждают аудиты независимых специализированных компаний.

В рамках поездки в Полевской городской округ Николай Цуканов также посетил микрорайон «Зеленый бор», который строится СТЗ с использованием инструментов частно-государственного партнерства, а также заводской Физкультурно-спортивный комплекс, музей «Северская домна» и Центр профессионального образования ТМК.

По итогам поездки Николай Цуканов в ходе общения со СМИ охарактеризовал производство СТЗ как одно из самых современных в стране и в мире. «Инвесторы последовательно реализуют программу модернизации производства, внедряя самые современные технологии. По сути это предприятие является градообразующим, при этом муниципалитет имеет четкую программу развития, понимая, какие проблемы волнуют жителей, в том числе и экологические. Я увидел, что в данном городе и на данном предприятии есть четкое понимание задач и региона, и муниципалитета, и бизнеса», — сказал полномочный представитель Президента РФ в УрФО.

«То, что мы смогли сегодня увидеть, впечатляет. И спортивный комплекс, и жилой городок. И, конечно, мне очень понравился образовательный ресурсный центр. Это хороший вклад предприятия в будущее своих работников. На мой взгляд, это как раз те инвестиции в технологичность и компетенции, которые крайне важны на современных производствах», — отметил Николай Цуканов.

По материалам пресс-службы ТМК