Бюджетная запорная арматура – перспективы в Европе и России

Европейский рынок запорной арматуры с каждым годом расширяет категории бюджетных товаров, которые отличаются простой и надежной конструкцией, высоким качеством и эффективностью в сочетании с низкой потребительской стоимостью. Бюджетные шаровые краны появились в ассортименте многих европейских производителей: BUGATTI серия 900 «New Jersey»; Giacomini серия «R850» и «R851»; PROFACTOR Armaturen GmbH серия «TREND» и др.

Бюджетная запорная арматура пользуется особым спросом у застройщиков в Европе. В Германии, например, набирают популярность современные жилые дома эконом-класса. Их оснащают бюджетной сантехникой, произведенной только европейскими предприятиями. Так, в жилом комплексе Erpepark в Трептов-Кёпеник (Treptow-Köpenick) – административном округе Берлина, возведено восемь городских вилл, в квартирах которых установлены краны «TREND». Аналогичная сантехника присутствует в современном жилом комплексе «Паркфиртель» Гизинг (Giesing) – восточный район Мюнхена. ЖК Parkviertel переводится как «Парковый квартал», так как все здания окружены деревьями и зелеными насаждениями. Бюджетная сантехника предусмотрена и в BIONIQ – жилом доме (студенческие апартаменты) на территории университета города Грайфсвальд.

В настоящее время спрос на бюджетные шаровые краны в европейских странах достаточно высок. Любые затраты на эту запорную арматуру быстро оправдываются. У неё длительный срок службы и высокая степень надёжности. При правильной эксплуатации поломка крана полностью исключается. Его не нужно обслуживать, разбирать и прочищать, заменять детали.

Все европейские производители изготавливают корпуса шаровых кранов из латуни марки CuZn40Pb2 (CW617N). Как видно по маркировке, в этом сплаве свинец (Pb) составляет не более 2%, цинк (Zn) – 40%, а медь (Cu) – 58%. Такой сплав подходит для любого типа обработки и прессования. Изготовленные из этой марки латуни шаровые краны не разлетаются и не трескаются. Испытанный в лабораторных условиях сплав имеет уникальные свойства – он прочен и пластичен. Эти качества подтверждены в ходе аксональных и торсионных испытаний кранов «TREND», а также при проверке этих изделий на разрыв.

Для производства шаров и штоков используется другая марка латуни – CuZn39Pb3 (CW614N). Она разработана только для внутренних элементов и не годится для сложных форм. В частности, из сплава CW614N изготовлена поджимная втулка, а также шток и шар крана «TREND». Чаще всего недобросовестные производители в целях экономии подменяют латунные шары на стальные аналоги, подверженные коррозии. Опознать поддельный шар в латунном кране несложно. Нужно поднести к нему обычный магнит. Если он быстро и с силой притянется к корпусу изделия, значит – внутри крана находится стальной шарик. К латунным шарам магнит не притягивается!

Если нет под рукой магнита, то можно выявить подмену на глаз. Если шар внутри крана тусклый или матовый – это явный признак того, что он изготовлен из обычной стали. Настоящий отполированный латунный шар – зеркальный.

Седельное уплотнение шара в европейской запорной арматуре изготовляется исключительно из тефлона (PTFE). Тефлоновые сальники самые надёжные и гарантируют длительную и эффективную эксплуатацию устройства. Производители шаровых кранов из восточноазиатских стран чаще всего заменяют тефлоновые уплотнители на пластиковые аналоги – более хрупкие и нестойкие. Такая подмена значительно снижает надёжность крана, и он может быстро выйти из строя.

В России бюджетная европейская сантехника ещё не столь известна и популярна. На отечественном рынке бюджетный товар ассоциируется с некачественной «китайской подделкой», поэтому он не вызывает к себе доверия. Если же при выборе шарового крана обращать внимание на вышеперечисленные технические моменты, то можно найти за приемлемую стоимость высококачественную продукцию, завоевавшую признание у европейских потребителей.

По материалам журнала «С.О.К»