МК «СПЛАВ» МОДЕРНИЗИРОВАЛ СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ ДЛЯ «РОСНЕФТИ»

Производство сильфонов, сильфонных компенсаторов и сильфонных сборок – одно из основных направлений Машиностроительной Корпорации «Сплав». При этом большинство производимой продукции не относится к числу серийных изделий, а разрабатывается и изготавливается под требования заказчика. Корпорация осуществляет индивидуальное проектирование сильфонного оборудования, благодаря чему спектр производимых модификаций регулярно расширяется. В конце осени очередной индивидуальный заказ был выполнен и отгружен заказчику.

Для АО «Роспан Интернешнл», одного из предприятий компании «Роснефть», занимающей лидирующие позиции в российской и мировой нефтяной отрасли, «Сплав» разработал и произвел партию сильфонных компенсаторов диаметром 400мм нестандартного типа.

Екатерина Ренкас, начальник управления по продажам:

— Для новых строящихся объектов нашему заказчику были необходимы нестандартные компенсаторы, способные выдерживать давление до 25 кгс/см². К компенсаторам были предъявлены жесткие требования по габаритам, компенсирующей способности, жесткости сильфонов и покрытию. Изготовленная продукция полностью соответствует требованиям «Роснефти».

Трудоемкий процесс, включая, в том числе, разработку конструкторской и технической документации, был проведен МК «Сплав» в короткие для такого объема работ сроки – от заключения договора до отгрузки прошло ок. 3 месяцев. В конце ноября партия из 22-х готовых изделий отправилась заказчику.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»