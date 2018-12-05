При участии ООО «НИИ Транснефть» реализован первый пилотный проект цифровой подстанции на объекте трубопроводного транспорта

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Уват» АО «Транснефть-Сибирь» завершено строительство первой российской цифровой подстанции на объекте трубопроводного транспорта.

Проект, реализуемый ПАО «Транснефть», является примером одной из наиболее масштабных российских НИОКР последних лет и предполагает разработку и строительство двух комплексных объектов 110 кВ, уникальных по своим техническим решениям не только для российской, но и для мировой электроэнергетики.

Выполнение НИОКР длилось полтора года. Произведенное в России оборудование более чем на 80 процентов является инновационным. В проекте опробованы технические решения, разработанные специалистами ООО «НИИ Транснефть», с использованием цифровых измерительных трансформаторов и централизованных устройств релейной защиты и управления электрической подстанцией, а также первой в России цифровой системой коммерческого учета электрической энергии.

В России уже существует опыт внедрения цифровых подстанций. В отличие от технических решений, принятых в компаниях электросетевого комплекса, цифровая подстанция «Уват», созданная на базе инновационного оборудования, призвана обеспечить электроснабжение инфраструктуры системы магистральных нефтепроводов, в том числе работу нефтеперекачивающих агрегатов.

«Цифровая подстанция ЛПДС «Уват» - это уникальный объект, в котором реализованы все доступные новейшие технологии. Усовершенствовано рабочее место, благодаря чему дежурный и оператор могут выполнять производственные задачи быстро и безопасно. Что касается применения цифровых технологий, то здесь использованы цифровые трансформаторы тока и напряжения, которые позволили усовершенствовать защиту электрооборудования, уменьшить потери и улучшить качество электрической энергии и обеспечить безаварийную работу подстанции», - прокомментировал главный энергетик Тобольского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь» Сергей Зайцев.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»