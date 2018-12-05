Рейтинг ЧТПЗ изменен на "Стабильный" с "Негативного"

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»), ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, объявляет об изменении международным рейтинговым агентством Fitch Ratings («Fitch») прогноза на «Стабильный» с «Негативного» по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента, который подтвержден на уровне «BB-».

Согласно опубликованному отчету агентства, изменение прогноза на «Стабильный» связано со снижением долговой нагрузки компании, а также c устойчивым спросом на трубную продукцию на горизонте нескольких лет. Аналитики агентства также отметили в своем отчете ведущую позицию ПАО «ЧТПЗ» на рынке, большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью, а также долгосрочные отношения с ключевыми потребителями.

Комментируя позитивное действие международного рейтингового агентства, директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов отметил: «Возвращение ЧТПЗ стабильного прогноза по рейтингу дефолта эмитента подтверждает успешность выбранной стратегии развития. Взвешенная инвестиционная политика, реализация программы операционных улучшений, а также проактивная позиция по управлению кредитным портфелем позволяет нам демонстрировать стабильные финансовые и операционные показатели».

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ