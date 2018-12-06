«АБС Электро» на форуме «Электрические сети» в Москве

В Москве на территории ВДНХ состоялась открытие Международного форума «Электрические сети». В мероприятии с собственным стендом принимает участие группа компаний «АБС Электро». В рамках экспозиции представлены образцы оборудования предприятий «АБС Электро» для энергетики и электросетевого комплекса:

1. шкаф релейной защиты с микропроцессорным устройством РЗА «РИТМ»;

2. демо-бокс программно-технического комплекса «ВНИИР-SCADA» для задач распределенного мониторинга и управления систем электроснабжения;

3. ячейка КРУ серии С-410, шкаф с микропроцессорным устройством РЗА «РИТМ»;

4. моделирующий комплекс «OPAL-RT»;

5. малогабаритная адаптивная антенная решетка «Комет-Н»;

6. электропривод МЭОФ 100(150) 25-0,25 Е3Р02-10 У1 с интеллектуальным блоком КИМ3 в комплекте с трубопроводной арматурой;

7. комплект регистрации аварийных токов в воздушных линиях электропередач «КУРС-2»;

8. низковольтная, коммутационная аппаратура.

С первых часов работы форума посетители и другие участники мероприятия проявляют большой интерес к разработкам, представленным на стенде «АБС Электро». В ходе первого дня работы экспозиции состоялось множество продуктивных переговоров с представителями различных компаний, в результате которых были достигнуты определенные договоренности о применении оборудования производства «АБС Электро» в различных как текущих, так и будущих проектах.

Мероприятие продлится до 7 декабря. Всех желающих лично познакомиться с уникальными разработками специалистов группы компаний «АБС Электро» приглашаем посетить стенд «А151» в зале А, в 75 павильоне ВДНХ с 10:00 до 18:00.

По материалам пресс-службы «АБС Электро»