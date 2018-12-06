Группа ПОЛИПЛАСТИК на форуме «Электрические сети»

Президент РФ Владимир Путин в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» № 204 от 7 мая 2018 г. поставил задачу преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Для реализации данной задачи компания «Россети» приняла решение о ежегодном проведении Международного форума «Электрические сети» на базе выставки «Электрические сети России».

Основная цель форума — объединение усилий ведущих профессионалов отрасли по созданию цифровой электросетевой инфраструктуры. В рамках экспозиции более 400 российских и зарубежных компаний представят свои новейшие разработки и передовые технологии развития "умной энергетики", построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры, лучшие из которых будут в последующем внедрены в электросетевой комплекс.

На стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК представлена модульная система RadBox, позволяющая оперативно устроить полимерные кабельные колодцы любого предусмотренного проектом размера. Сборка такого колодца занимает несколько минут и не требует специальной квалификации персонала. Также Группа ПОЛИПЛАСТИК представила новую систему защиты кабеля ЭЛЕКТРОПАЙП ДЕТЕКТ, облегчающую контроль профиля трассы при бестраншейном строительстве и позволяющую оперативно определять точное местоположение резервных линий кабельной канализации.

Выставка будет проходить на ВДНХ, в павильоне №75 с 4 по 7 декабря 2018 года. Приглашаем посетить выставку и стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК, который находится в зале А стенд 209. Для посещения рекомендуется предварительная регистрация.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК