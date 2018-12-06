На чувашских заводах повышают производительность труда

Чувашия стала одним из первых российских регионов, в котором реализуется программа по повышению производительности труда и поддержке занятости. В регион уже несколько раз приезжали эксперты Федерального центра компетенций. В прошлые свои визиты они успели посетить все 12 предприятий республики, которые участвуют в проекте, и пообщались с их руководителями. Первая волна работы над тем, как сохраняя качество, оптимизировать производственные и офисные процессы, на заводах уже началась. В этот раз эксперты Федерального центра компетенций обучали специалистов Чебоксарского завода силовых агрегатов.

«Чтобы станок работал бесперебойно и вытачивал детали без брака, в него нужно вставить нужную шестеренку. Раньше процесс подбора занимал много времени, но с тех пор как на заводе задумались над бережливым производством, на это уходят считанные минуты. Выручает стенд со сменными зубчатыми шестеренками. Производительность труда здесь повышают за счет оптимизации некоторых технологических процессов. Предприятие выпускает трубопроводную арматуру, двигатели, запчасти для тракторов, продукцию железнодорожного назначения. После запуска программы по импортозамещению в стране высоким спросом у производителей дорожно-строительной техники начали пользоваться редукторы моста. Заказы на них есть, ежемесячно с конвейеров сходят 40 таких агрегатов. Потенциал у этого направления большой, уверен генеральный директор завода, но чтобы узнать о наработках и внедрять их у себя, нужно объездить передовые предприятия страны. А это долго. Гораздо проще было вступить в госпрограмму и пригласить экспертов к себе», - отмечают на заводе.

«Благодаря Федеральному центру компетенций я могу использовать их опыт, я могу у себя применять всё самое лучшее для того, чтобы сократить сроки изготовления, а это себестоимость продукта в том числе. Я вижу, что мы можем увеличить производительность труда на 25%», - отметил генеральный директор ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Дмитрий Сидоров. О том, на какие рычаги надавить, чтобы при меньших трудозатратах бизнес был поставлен на поток и приносил прибыль, эксперты Федерального центра компетенций объясняли на стартовом совещании. При правильных управленческих решениях производительность труда можно поднять и на все 30%, считают они. Главное здесь – прислушиваться к коллективу. «Например, - говорит руководитель проекта Федерального центра компетенций Игорь Гатиятов, - есть такой инструмент – подача предложений по улучшению. Когда каждый сотрудник понимает, что если говорить об улучшении своего рабочего поля, то он мало того, что улучшает место труда, он получает еще и признание от руководителей. Он больше дает идей, становится более вовлеченным сотрудником».

В рабочий процесс на заводе вовлечен каждый. Пока оси опорного катка для будущих бульдозеров готовят к отправке заказчику, на токарном станке вытачивают промежуточные корпусы для насосов. Труд здесь интенсивный и монотонный. Чтобы люди не выгорали на работе, прямо в цехе установили комнату для релакса. Зеленый оазис посреди металлических станков появился здесь пять лет назад. Цветы и разговорчивый попугай помогают снять стресс. На заводе уверены, высокие показатели возможны только в здоровом коллективе, нацеленном на результат.

По материалам Чувашской ГТРК