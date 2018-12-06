СПЕЦИАЛИСТЫ «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ПРОВЕЛИ XII-ая научно-практическую конференцию

15-16 ноября 2018 г. ЗАО «Тулаэлектропривод» провело в г. Тула научно-практическую конференцию на тему «Импортозамещение электроприводов в условиях усиливающихся санкций». На конференции выступили специалисты ЗАО «Тулаэлектропривод» с докладами на темы:
* Возможности завода в рамках реализации программы импортозамещения;
* Передовые решения в области электроприводов. Цифровизация;
* Снижение эксплуатационных затрат. Выгода владения;
* Сервис. Обучение. Шеф-монтаж;
* Мастер-класс по электроприводам на Российском рынке. Взгляд в будущее;
* Нормативно-правовая поддержка импортозамещения в РФ.
В конференции приняли участие представители следующих организаций:
ООО «Химмаш-Аппарат»;
ООО «Уралэнергострой»;
АО «Гидрогаз»;
ПАО «Север Сталь»;
ООО «СИБУР»;
ООО «КИНЕФ»;
АО «ОЗНА-Измерительные системы»;
ООО «Портэнерго»;
ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»;
АО «Петербургский Нефтяной Терминал».
С презентациями о импортозамещающей продукции выступили представители компаний:
ООО «АЛСО»;
ООО «СервисСофт»;
ООО «Энергоресурс».
В рамках конференции участники смогли оценить производственные возможности ЗАО «Тулаэлектропривод», посетив предприятие и ознакомившись со всеми стадиями процесса производства электроприводов: заготовительное производство, литейное и гальваническое производство, механообработку деталей приводов, сборочное производство и приѐмо-сдаточные испытания.
По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»