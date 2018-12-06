СПЕЦИАЛИСТЫ «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» ПРОВЕЛИ XII-ая научно-практическую конференцию

15-16 ноября 2018 г. ЗАО «Тулаэлектропривод» провело в г. Тула научно-практическую конференцию на тему «Импортозамещение электроприводов в условиях усиливающихся санкций». На конференции выступили специалисты ЗАО «Тулаэлектропривод» с докладами на темы:

* Возможности завода в рамках реализации программы импортозамещения;

* Передовые решения в области электроприводов. Цифровизация;

* Снижение эксплуатационных затрат. Выгода владения;

* Сервис. Обучение. Шеф-монтаж;

* Мастер-класс по электроприводам на Российском рынке. Взгляд в будущее;

* Нормативно-правовая поддержка импортозамещения в РФ.

В конференции приняли участие представители следующих организаций:

ООО «Химмаш-Аппарат»;

ООО «Уралэнергострой»;

АО «Гидрогаз»;

ПАО «Север Сталь»;

ООО «СИБУР»;

ООО «КИНЕФ»;

АО «ОЗНА-Измерительные системы»;

ООО «Портэнерго»;

ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»;

АО «Петербургский Нефтяной Терминал».

С презентациями о импортозамещающей продукции выступили представители компаний:

ООО «АЛСО»;

ООО «СервисСофт»;

ООО «Энергоресурс».

В рамках конференции участники смогли оценить производственные возможности ЗАО «Тулаэлектропривод», посетив предприятие и ознакомившись со всеми стадиями процесса производства электроприводов: заготовительное производство, литейное и гальваническое производство, механообработку деталей приводов, сборочное производство и приѐмо-сдаточные испытания.

По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»