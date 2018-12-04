Волонтеры ОМК стали финалистами Премии МИРа

Директор по персоналу АО «Трубодеталь» (г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») Ольга Хотнянская стала лауреатом седьмой ежегодной «Премии МИРа» в номинации «Добрый коллектив». Ее проект «Здоровый образ жизни – личный успех каждого!» был высоко оценен экспертным жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели, представители сфер культуры, искусства, науки, спорта и другие. Ольга и коллектив завода «Трубодеталь» получили диплом лауреата за третье место. Еще одним номинантом «Премии МИРа» стала ведущий специалист направления по КСО АО «ОМК» Анастасия Власова с проектом помощи пожилым людям и ветеранам «Формула добра». Ольга Хотнянская и Анастасия Власова стали победителями конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», который Объединенная металлургическая компания проводит в регионах присутствия предприятий. Они реализовали свои инициативы, представили их на «Премию МИРа» и смогли выйти в финал Премия учреждена Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР» и вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. В 2018 году проект был поддержан Фондом Президентских грантов Российской Федерации. «Я рада, что попала в список лауреатов «Премии МИРа». Это мероприятие – еще одна возможность разным компаниям и людям узнать о добрых делах друг друга. Я убеждена, что если об этом говорить, то их станет только больше, и мир станет лучше», – отметила Ольга.

По материалам пресс-службы ОМК