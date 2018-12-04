90 лет кафедре теплогазоснабжения МГСУ МИСИ

В 1928 году в Московском политехникуме был создан факультет Теплогазоснабжения и вентиляции. За 90 лет факультет выпустил более десяти тысяч студентов, многие из которых стали известными специалистами и ведущими учеными строительной отрасли. В честь знаменательного события 8 и 9 ноября 2018 года прошли торжественные мероприятия, партнером и участником которых стала компания «БРИЗ – Климатические системы». 8 ноября 2018 года состоялась VII Всероссийская научно-техническая конференция «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции».

9 ноября 2018 года партнеры и гости юбилейных мероприятий посетили основные научно-исследовательские и учебные лаборатории кафедры ТГВ, а также приняли участие в Методическом семинаре. Вечером состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие студенты и преподаватели университета, выпускники, партнеры и друзья кафедры «Теплогазоснабжения и вентиляции».

В официальной части юбилейной программы технический директор компании «БРИЗ – Климатические системы» Константин Григорьев поздравил коллектив университета, преподавателей, студентов и выпускников факультета ТГВ с 90-летием образования кафедры и преподнес от имени компании подарок: в научно-техническую библиотеку университета было передано 40 книг «VRF-системы кондиционирования воздуха. Особенности проектирования, монтажа, наладки, сервиса». Это первое российское издание о VRF-системах, изданное компанией «Бриз-Климатические системы» при поддержке Hisense VRF. Символический сертификат на книги был передан Лушину Кириллу Игоревичу, доценту кафедры «Отопление и вентиляция», кандидату технических наук.

На сегодня уникальное издание применяется в качестве учебного пособия в более чем 15 ведущих ВУЗах России. Актуальная, подробная и структурированная информация о VRF-системах теперь доступна и будущему поколению профессионалов климатического рынка.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»