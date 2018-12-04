«Молодые профессионалы» соревнуются на технологиях «Данфосс»

27–28 ноября 2018 г. в Москве состоялся финал II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Компания «Данфосс» традиционно выступает партнером движения WorldSkills Russia в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». В финале прошедшего чемпионата было заявлено 44 компетенции, в которых приняли участие более 400 студентов ведущих российских вузов из 43 регионов страны.

«Будущие дипломированные специалисты по ходильному оборудованию продемонстрировали полученные знания и навыки в соревновании по монтажу и настройке ходильных систем», – отметил Николай Староверов, директор по развитию бизнеса ООО «Данфосс».

В компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» золото завоевал Дмитрий Пронин из Москвы (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Серебряным призером стал Владислав Нестеров из Санкт-Петербурга (Университет ИТМО). На третьем месте – Иван Маркин из Республики Татарстан (КНИТУ) и Александр Кузьменков, Омск (ОмГТУ).

В ходе деловой части мероприятия, которая была организована компанией «Данфосс», представители вузов и эксперты обсудили развитие компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» в системе высшего образования. Предметом дискуссии стала разработка и внедрение новых образовательных программ и возможности их тиражирования, а также перспективы взаимодействия между учебными заведениями, движением WorldSkills Russia и предприятиями холодильной отрасли.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»