ВОДОПРИБОР ПОСТАВИТ ПАРТИЮ приборов учета для нужд ВодоканалА Санкт-Петербурга

В рамках договора, заключенного между Заводом Водоприбор и Инжиниринговым центром водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, специалистами завода осуществляется изготовление приборов учета ВВ-50 с модулями передачи данных M-bus. С целью упрощения дальнейшего обслуживания данных приборов учета и проведения периодических и внеочередных испытаний специально по данному заказу в алгоритм работы была добавлена сервисная функция "Поверка по импульсу". Специалисты Завода в течении короткого времени, менее одной недели, смогли разработать и внедрить расширенный функционал в программную часть счетчиков ВВ, в очередной раз подтвердив свои высокие компетенции.

По материалам пресс-службы Завод «Водоприбор»