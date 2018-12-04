«Гусар» подтвердил свою деловую репутацию в рамках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ

Гусевским арматурным заводом «Гусар» в рамках процедуры добровольной сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ пройдены этапы проверки деловой репутации и системы менеджмента качества. По результатам проверки получены: Свидетельство об оценке деловой репутации и Сертификат Соответствия системы менеджмента качества СТО Газпром 9001-2012, выданные Ассоциаций «Русский регистр».
«Высокая оценка деловой репутации завода и получения Сертификата СМК СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ — это подтверждение качества выпускаемого нами оборудования, применения новых технологий в производстве, профессионализма коллектива», — отмечает генеральный директор ООО «Гусар» Александр Берёзкин.
По материалам пресс-службы ГАЗ «Гусар»