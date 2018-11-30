Белэнергомаш-БЗЭМ принял участие в крупнейшей металлургической выставке России и СНГ «Металл-Экспо’2018»

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» приняло участие в крупнейшей металлургической выставке России и СНГ «Металл-Экспо’2018», проходившей с 13 по 16 ноября на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. В нынешнем году в промышленном форуме приняло участие 560 компаний из 32 стран, ее посетили свыше 30 тыс. человек.

На промышленном смотре Энергомаш представил свои последние разработки: бесшовные трубы из стали 08Х18Н10Т по ТУ 1310-043-38948552-2017, аттестованные для применения Госкорпорацией «Росатом»; поковки из различных марок сталей; металлоконструкции с огнезащитными покрытиями Chartek 2218, 1709; опорно-подвесные системы трубопроводов, изготовленных по технической документации фирмы LISEGA; котлы-утилизаторы для металлургической промышленности и возможности по комплексному инжинирингу энергетических объектов.

В ходе выставки ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и АО «ОМК» заключили соглашение о сотрудничестве компаний. Важная часть соглашения касается поставок соединительных деталей, оборудования и блоков трубопроводов для строительства атомных станций госкорпорации «Росатом», а также теплоэнергетических и нефтегазовых объектов. Предусмотрена реализация совместной программы по увеличению объема использования металлоконструкций из труб круглого и профильного сечения для объектов промышленного и гражданского назначения, а также обмен компетенциями и реализация проектов в области НИОКР.

«Возможности наших компаний, с точки зрения совместного участия в производстве оборудования, полностью не раскрыты – сказал Александр Ващенко, генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». – Мы, как и наши партнеры считаем долгосрочные отношения – это самый верный путь в развитии кооперации и создании конкурентной продукции, наращиванию объемов производства и продаж».

«Сейчас мы открываем новую страницу наших отношений, и я абсолютно уверен, это партнерство станет основой развития ОМК и «Энергомаша» и в технологическом плане, и в вопросах увеличения объемов поставок», – рассказал член правления ОМК, руководитель коммерческого департамента Эдуард Степанцов.

С целью поощрения и популяризации отечественных производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов, разработавших и внедривших в эксплуатацию оборудование и технологии, отвечающих современному техническому уровню, освоивших производство новых видов высококачественной металлопродукции, Оргкомитет выставки «Металл-Экспо» учредил золотые и серебряные медали, которыми награждаются лучшие предприятия и организации России. Коллективы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и АО «НПО «ЦНИИТМАШ» награждены золотой медалью лауреата выставки за разработку и освоение производства труб бесшовных горячедеформированных механически обработанных из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т для трубопроводов АЭС.

На «Металл-Экспо» был впервые презентован фирменный стиль юбилейного года компании. В октябре 2019 г. Энергомаш отметит 80 лет со дня основания завода. Посетители, участники и организаторы выставки высоко оценили экспонаты, внешний вид и эргономичность стенда Энергомаш за что компании было присвоено звание лауреата выставки в номинации «За лучшую экспозицию».

Стенд посетило более трехсот специалистов и руководителей компаний. Проведены переговоры и консультации по вопросам поставок оборудования и закупок металлопродукции.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»