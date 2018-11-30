САМАРАВОЛГОМАШ НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО ШАРОВЫХ КРАНОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Компания «Самараволгомаш» начала выпуск стальных шаровых кранов, адаптированных к работе в любых климатических условиях. Продукция будет применяться в высокотемпературных и агрессивных средах при добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Стоимость проекта составляет 220 млн руб., из которых 63 млн руб. – льготный заем ФРП по программе «Проекты развития» на закупку современного оборудования. Это 80-е производство, запущенное с привлечением займа ФРП.

Шаровые краны получили широкое распространение благодаря надежности, легкости монтажа и простоте технического обслуживания. Они устанавливаются на трубопроводах, расположенных в труднодоступных районах.

Подавляющее большинство импортной трубопроводной арматуры на российском рынке производится в Китае и странах Европы. Однако в последнее время нефтедобывающие компании переориентируются на импортозамещающую продукцию отечественных предприятий.

Шаровые краны компании «Самараволгомаш» предназначены для работы в средах с высоким содержанием сероводорода, углекислого газа, метанола или механических примесей. Они также используются для перекачивания сред, температура которых доходит до +220 градусов Цельсия. Компания изготавливает такую арматуру по индивидуальным техническим требованиям конечного заказчика.

После запуска нового производства предприятие будет поставлять шаровые краны на объекты добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Компания планирует выпускать 750 единиц шаровых кранов различных типов ежегодно. Продукция «Самараволгомаша» уже используется на крупнейших месторождениях нефти и газа: Ямбургском, Заполярном, Новоуренгойском, Южно-Русском, Западно-Салымском и других.

По материалам портала MetallInfo