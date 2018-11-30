Хорошая инвестиционная уверенность: в Дюссельдорфе состоялась международная выставка промышленной арматуры и оборудования VALVE WORLD EXPO 2018

Пользователи, производители, разработчики, поставщики услуг и розничные продавцы арматуры и фитингов смогли окунуться в три дня успешной работы, полные инновационных высокотехнологичных решений. В пятый раз ведущая глобальная торговая ярмарка и сопровождающая ее конференция состоялась в выставочном центре Дюссельдорфа с 27 по 29 ноября 2018 года.

Продукты и услуги на VALVE WORLD EXPO 2018 были в первую очередь ориентированы на специалистов из различных отраслей: нефтегазовой, нефтехимической, химической, пищевой, морской и отрасли морской добычи, управления водными ресурсами и отходами, автомобилестроения, машиностроения, фармацевтики, медицинской техники и силовых установок.

Во всем мире инвестиции растут в нефти и газе, нефтехимии и пластмассах, что приводит к увеличению продаж. В частности, большое количество немецких производителей и дистрибьюторов получают выгоду от увеличения экспорта на двух основных рынках сбыта: США и Китай. Сильные инвестиции в Германию, а также хорошие европейские продажи добавили дополнительный импульс в промышленную арматуру. Эти положительные обстоятельства были также отражены на VALVE WORLD EXPO. 650 экспонентов из 40 стран заняли 18 000 кв. м в 3 залах, демонстрируя свои новейшие технологии, компоненты и системы для промышленных клапанов, фитингов и насосов. Кроме того, мероприятие включало международную всемирную конференцию Valve World Conference, которая обеспечила тесную интеграцию между теорией и практикой.

После трех успешных дней Вольфрам Н. Динер, управляющий директор Messe Düsseldorf, был доволен мероприятием: «Как и в предыдущие годы, эта ведущая мировая торговая ярмарка в Дюссельдорфе охватила весь спектр промышленных клапанов и фитингов». Он уверен и в выставке 2019 года – VALVE WORLD EXPO будет проходить в Китае и США.

Был также живой обмен идеями между 400 делегатами конференции и экспонентами. Как и прежде, конференция была организована KCI Publishing из Нидерландов. Семинары, мастерские и презентации были посвящены темам, касающимся выбора материалов, новейших процессов и технологий в производстве клапанов и новых форм энергии.

Как всегда, VALVE WORLD EXPO 2018 оправдал свои ожидания, предоставив платформу, где можно было встретить новых клиентов, развить существующие деловые контакты, укрепить международную сеть продаж и увеличить экспортные возможности. В выставке приняли участие 11 800 специалистов из 86 стран, из которых более 70% были руководителями и лицами, принимающими решения. Примерно 75% всех посетителей приехали из-за пределов Германии, еще раз продемонстрировав высокий интернационализм мероприятия.

Те, кто приехал - в основном пользователи, производители и дистрибьюторы клапанов и фитингов - награждены высшими наградами на выставке. Они были в основном заинтересованы в клапанах и фитингах (78%), за которыми следуют приводы и позиционеры (42%), детали и компоненты клапанов и фитингов (40%) и компрессоры (7%). Кроме того, около 20% посетителей интересовались производителями насосов.

Следующий VALVE WORLD EXPO и конференция будут проходить на выставочном комплексе Дюссельдорфа с 1 по 3 декабря 2020 года.

По материалам организаторов