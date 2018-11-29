Состоялось 10-е заседание Правления Международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Пекине

Делегация ПАО «Транснефть» под руководством президента компании Н.П. Токарева приняла участие в работе десятого заседания Правления Международной Ассоциации транспортировщиков нефти. Заседание состоялось 27 ноября 2018 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика) под председательством вице-президента PetroChina Company Ltd. господина Лин Сяо.

В ходе заседания были подведены итоги работы Ассоциации за 2018 год, а также актуализирован план деятельности на 2019 год.

Участники заседания рассмотрели результаты работы трех Постоянных экспертных групп по энергоэффективности, поставкам и юридическим вопросам.

Обсуждались итоги участия Ассоциации в международной нефтегазовой выставке ADIPEC, прошедшей в г. Абу-Даби (ОАЭ) 12-15 ноября с.г., и подготовка к участию объединения в 14-ой международной выставке-конференции трубопроводных технологий PTC, которая состоится 18-21 марта 2019 года в г. Берлине (ФРГ).

Участники заседания посетили Пекинский нефтегазовый диспетчерский центр PetroChina Pipeline Company Ltd.

Одиннадцатое заседание Правления Ассоциации состоится в июне 2019 года в г. Санкт-Петербурге, принимающей стороной выступит ПАО «Транснефть». Двенадцатое заседание пройдет осенью следующего года в Республике Казахстан, организатором мероприятия станет АО «КазТрансОйл».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»