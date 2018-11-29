Обновленная линейка канализационных насосов SEG Grundfos

Завод «Грундфос Истра» запустил производство расширенной линейки канализационных насосов Grundfos SEG.50 с высоким расходом, предназначенных для отведения неочищенных сточных вод от индивидуальных домов или малонаселенных пунктов. Насосы доступны российскому потребителю с мая этого года, однако до настоящего времени не производились в России.

«Мы рады, что спектр оборудования, выпускаемого на российском заводе Grundfos, пополнился ещё одной линейкой. Насосы SEG.50 имеют напор до 26 м и обеспечивают расход до 32 м³/час. Среди их преимуществ — картриджевое уплотнение вала, изолирующее двигатель от перекачиваемой жидкости, штекерный кабельный ввод. Корпус насоса соединяется с электродвигателем с помощью хомута из нержавеющей стали. Благодаря системе SmartTrim можно легко отрегулировать зазор рабочего колеса для поддержания максимальной производительности. Термовыключатели в обмотках электродвигателя обеспечивают защиту от перегрева», — говорит Игорь Кинаш, заместитель директора Департамента по реализации проектов «Грундфос».

Агрегаты выпускаются в трёх модификациях: с трёхфазным электродвигателем мощностью 2,6, 3,1 и 4 кВт и имеют напорный патрубок DN50. Каждый из них производится в стандартном исполнении или с функцией AUTOADAPT.

Насосы с функцией AUTOADAPT имеют встроенную систему управления, датчики уровня и защиту электродвигателя. В одном колодце может использоваться до четырёх насосов SEG, никакой дополнительной автоматики не требуется. Встроенные контроллеры обеспечивают равномерное распределение нагрузки между насосами, самокалибровку и другие функции, поэтому для пуска агрегатов в эксплуатацию их достаточно просто подключить к источнику питания.

В скором времени завод «Грундфос Истра» начнёт выпуск также моделей SEG.50 во взрывозащищённом исполнении.

По материалам журнала «С.О.К»