ПРОМАРМ НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО КОЛОНОК УПРАВЛЕНИЯ

ООО «ПромАрм» освоило производство колонок управления (удлинителей штока) для дисковых затворов, шиберных и клиновых задвижек. Колонки управления выпускаются различных модификаций: с закладной конструкцией, с удлинителем, шарнирной штангой и т.д. Основные материалы: ст.20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т.
Колонки управления предназначены для дистанционного управления затворов, задвижек с ручным приводом либо с электроприводом. Длина штанги может быть любой по требованиям заказчика. Для расчета стоимости и выбора типа колонки необходимо заполнить опросный лист.
По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»