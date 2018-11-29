Специалисты САЗ «Авангард» прошли обучение по подбору интеллектуальных ЭИМ производства Regada

В конце октября компания ООО «Марвел-БМТ» - официальный представитель производителя электроприводов REGADA, s.r.o. (Словакия), на территории Словацкого дома в Москве провело презентацию продукции и обучение по теме: «Электроприводы прямоходные, неполнооборотные и многооборотные UNIMACT, MODACT и ISOMACT для управления и регулирования трубопроводной арматурой». Презентацию посетили представители САЗ «Авангард» - начальник коммерческого отдела – Хахалев И.В. и инженер-конструктор завода – Мещеряков М.М.

Деловая встреча была расчитана на технических и коммерческих специалистов производственных, торгующих и проектных предприятий и организаций, а также конечных потребителей. Её вели представители компаний ООО «Марвел-БМТ» г. Москва, Marvel P.I.&T. spol, s r.o. Словакия и завода производителя - REGADA, s.r.o . (Словакия).

В ходе презентации были представлены темы: формат работы компании, описание основной линейки электроприводов UNIMACT, MODACT и ISOMACT и их основных технических характеристик, комплектация, виды исполнения, условия эксплуатации, и конкурентные преимущества. Вторая часть презентации была посвящена представлению системы MATIC в различных условиях работы для всех типоразмеров электроприводов. Презентацию продолжила дискуссия, в ходе которой были заданы вопросы, касающееся представленного оборудования, на которые ответили представители компании Marvel и REGADA.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»