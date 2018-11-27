ВМЗ и ТВЭЛ реализуют комплексный проект по внедрению накопителей энергии

В рамках реализации дорожной карты развития сотрудничества между Госкорпорацией «Росатом» и Объединенной металлургической компанией (АО «ОМК», г. Москва) предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК) запустили комплексный пилотный проект по внедрению технологий накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Новое оборудование установлено на одном из участков ВМЗ и интегрировано в заводскую электросеть. Также оно запущено в опытную эксплуатацию на внутриплощадочном электротранспорте. Внедрение новых видов аккумуляторов в перспективе не только повысит надёжность энергоснабжения производства ВМЗ, но и позволит и сократить расходы на электроэнергию и обслуживание техники. Специалисты Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК») по контракту с АО «ВМЗ» выполнили переоснащение систем оперативного постоянного тока на двух распределительных электроподстанциях металлургического предприятия, заменив кислотные аккумуляторы на более современные — литий-ионные. Преимущество таких батарей в том, что они герметичны, не выделяют газы, могут размещаться в обычных электрошкафах промышленного исполнения и располагаться в электротехнических помещениях общего назначения в непосредственной близости от остального оборудования. «Решение опробовать литий-ионные аккумуляторы связано с их эксплуатационными характеристиками: они имеют более длительный срок службы – не менее 10 лет, более безопасны и экологичны по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами. По результатам пилотной эксплуатации литий-ионных устройств будем принимать решение о тиражировании решения на других подстанциях завода», – рассказал директор по энергообеспечению АО «ВМЗ» Сергей Чуркин. Также инженеры НПО «Центротех» (г. Новоуральск, Свердловская область) установили на одном из заводских погрузчиков ВМЗ литий-ионный накопитель энергии вместо щелочной электробатареи. В случае успешной опытной эксплуатации весь внутриплощадочный электротранспорт завода может быть оборудован литий-ионными накопителями. «Топливная компания ТВЭЛ не только реализует принципы бережливого производства, но и предлагает рынку решения, позволяющие максимально эффективно решать задачи по снижению производственных затрат. Одним из таких решений является система накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах, позволяющая при определенных условиях добиться существенного снижения стоимости владения оборудованием на жизненном цикле за счет большего ресурса и срока службы, а также более высоких удельных характеристик по сравнению с системами, использующими другие типы аккумуляторов. Пилотные проекты на базе АО «ВМЗ» являются первым опытом коммерческих контрактов по поставке накопителей на базе литий-ионных аккумуляторов сторонним заказчикам», — отметил старший вице-президент по развитию новых бизнесов АО «ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев.

По материалам пресс-службы ОМК