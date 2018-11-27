ОАО «ПАЗ» возобновил торговую деятельность с предприятиями стран СНГЭ

Пензенский арматурный завод вновь начал поставку оборудования в страны СНГ. Так, предприятие «Каустик» одним из первых произвело закупку изделий, производимых ПАЗ, для собственных нужд при производстве агрессивных сред, таких как:

-жидкий хлор

-сернистый ангидрид

-хладоны.

За более чем полувековую деятельность ОАО «ПАЗ» стало одним из ведущих предприятий арматуростроения в России, специализирующимся на производстве запорной трубопроводной арматуры диаметром от 2 до 80 мм и давлением до 70 МПа. Многолетний опыт конструирования и производства арматуры позволил завоевать «ПАЗ» высокую репутацию среди потребителей, чьи разнообразные запросы возлагают на предприятие большую ответственность за выпуск качественной, технически совершенной продукции. Арматура производства ОАО «ПАЗ» предназначена для химической, нефтяной и газовой промышленности, атомной энергетики, широко используется в производстве холодильного, компрессорного, медицинского оборудования, в жилищном хозяйстве и коммунальных сетях тепло-, водо- и газоснабжения. Высокое качество продукции и менеджмента на ОАО «ПАЗ» подтверждено сертификатами стандарта ГОСТ ISO 9001:2011, Госстандарта России, наградами и призами международных форумов в Мадриде и Каннах.

По материалам пресс-службы ОАО «ПАЗ»