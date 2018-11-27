АДЛ РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ «ГРАНВЕНТ»

Компания АДЛ сообщает о расширении линейки запорных вентилей «Гранвент» и представляет две новые серии KV17 и KV37, выполненные в корпусе из углеродистой стали с присоединением под сварку.

Вентили KV17 — DN 15–100, PN 4,0 МПа, сальниковые.

Поставляются с седловым уплотнением «металл по металлу». Уплотнением по штоку является сальник. Данный тип клапана в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки.

Вентили KV37 — DN 15–100, PN 4,0 МПа, с сильфонным уплотнением.

Обладают улучшенной конструкцией уплотнения — сильфоном из нержавеющей стали, благодаря чему исключаются утечки по штоку. Данный тип клапана не требует сервисного обслуживания, т. к. в конструкцию кроме сальникового уплотнения включен сильфон.

Вентили новых серий могут применяться для пара и воды в системах тепло- и водоснабжения, а также для нефтепродуктов и слабоагрессивных сред. Температурный диапазон применения от —40 до +400 °С.

Более подробную техническую информацию по новинке вы можете найти в обновленном каталоге «Оборудование для пароконденсатных систем», а цены — в прайс-листе.

По материалам пресс-службы АДЛ