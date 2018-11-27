«Армагус» снова накопил долги по зарплате

Завод по производству трубопроводной арматуры «Армагус» из города Гусь-Хрустального Владимирской области выплатил почти 500 работникам долги по зарплате — более 15 млн рублей, но для этого потребовалось вмешательство трудинспекции. В связи с обращением работника, территориальный орган Роструда во Владимирской области провел проверку в АО «Армагус» - на предприятии, являющемся одним из крупнейших в России производителей запорной и трубопроводной арматуры, сообщает пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости.

Придя на один из старейших владимирских заводов, надзорники убедились, что зарплатный долг перед 487 работниками предприятия действительно есть — за половину августа и за сентябрь в сумме 15,3 млн рублей. Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчетных сумм работникам не начислялась и не выплачивалась денежная компенсация за задержку, уточняет Роструд.

В результате принятых мер по требованию гострудиснпекции задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.

Напомним, о том, что «Армагус» задерживает выплату жалований сотрудникам, стало известно еще в феврале текущего года. Тогда о том, что основанный в 1929 году завод задолжал работникам более 7 миллионов рублей, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Интересы работников в суде представляла комиссия по трудовым спорам. Руководство предприятия «Армагус» не стало затягивать с исполнением решения суда и в полном объеме рассчиталось с сотрудниками сразу после передачи решения суда приставам и возбуждения исполнительного производства.

Сегодня сотрудники «Армагуса» подтвердили Зебра ТВ, что на заводе периодически возникает задолженность по заработной плате. По словам собеседника редакции, последние долги, о которых говорит Роструд, были связаны с тем, что на расчетном счете предприятия не было денег. С той задолженностью расплатились, однако, сейчас на «Армагусе» снова есть невыполненные финансовые обязательства перед работниками — за октябрь.

На вопрос, какова обстановка на гусевском заводе, сотрудники отвечают: «Пока дышим, но что будет дальше — не знаем».

По материалам «Зебра ТВ»