ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на выставке «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» в г. Красноярск

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» принимает участие в специализированной выставке «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» в Красноярске.
Посетители и другие участники выставки проявляют большой интерес к стенду компании и знакомятся с широкой линейкой электроприводной техники, техническими характеристиками, особенностями и преимуществами применения оборудования производства «АБС Электро». В ходе работы экспозиции было также проведено множество продуктивных переговоров с представителями большого числа отраслевых предприятий, среди которых энергетические (Березовская ГРЭС, Красноярская ГРЭС, Красноярская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, АО «КрасЭко»), нефтегазовые (ООО «РН-Ванкор», АО «Востсибнефтегаз», Красноярскрайгаз), предприятия ОПК (АО «Красмаш»), проектные институты (АО «Сибирский инженерно-аналитический центр», ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») и другие.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»