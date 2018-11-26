Grundfos стал участником форума «День инноваций»

Компания «Грундфос» приняла участие в ежегодном форуме «День инноваций в архитектуре и строительстве», который прошёл в Москве 21 ноября. Специалисты компании выступили на конференции: «BIM от производителей» с докладом о развитии BIM-проектирования систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

«Мы начали развивать BIM-направление четыре года назад, и за это время интерес к информационному моделированию существенно вырос, причём со стороны не только архитекторов, но и инженеров», – говорит ведущий инженер «Грундфос» Анастасия Чиркова. По словам эксперта, значимым трендом также стала растущая вовлеченность в сферу BIM-моделирования служб эксплуатации. «Сегодня важны как качество строительства, так и стоимость жизненного цикла здания, поэтому всё более востребованным становится энергоэффективное оборудование», – добавляет эксперт.

Grundfos предлагает ряд решений в сфере информационного моделирования, предназначенных для инженеров и проектировщиков. Так, на сайте компании открыт раздел «Библиотека оборудования», где размещаются адаптированные к российскому рынку BIM-модели в формате RFA. Кроме того, пользователям доступна программа для подбора оборудования Grundfos Product Center, которая позволяет оценить экономическую эффективность инженерных решений не только на стадии проектирования, но и в перспективе 5 – 20 лет.

День инноваций в архитектуре и строительстве – отраслевой форум для архитекторов, проектировщиков, девелоперов, производителей, экспертов в области цифровых технологий. В этом году мероприятие проходило в 4-й раз.

По материалам журнала «С.О.К»