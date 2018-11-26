Шкаф Danfoss FC автоматизирует пожаротушение

Разработка инженеров «Данфосс» – пожарный шкаф нового поколения Danfoss FC – предназначена для контроля систем дымоудаления и подпора воздуха. Применение преобразователя частоты VLT HVAC Drive FC 102 обеспечивает автоматическую работу вентиляторов и противодымных клапанов с электроприводами. Решение совместимо с любыми пожарными модулями.

Функционал преобразователя частоты включает в себя «пожарный режим»: устройство не отключается при возгорании и игнорирует любые сигналы, продолжая работать до своего полного разрушения. Предусмотрена совмещенная эксплуатация вентиляторов общеобменной и противодымной вентиляции. Переключение режимов происходит за счет изменения частоты вращения электродвигателей по сигналам от 8 пожарных зон. Осуществляется контроль температуры в электронагревателе воздуха для его подачи в безопасные зоны.

VLT HVAC Drive FC 102 функционирует без дополнительных приспособлений при экстремальных температурах, высокой влажности и концентрации агрессивных веществ. Контроль осуществляется через потенциальный выход 12/24 В и «сухой контакт». Интерфейс на русском языке интуитивно понятен и позволяет быстро настроить оборудование.

Пожарный шкаф Danfoss FC можно оборудовать принудительной вентиляцией, разработано антивандальное исполнение. Класс защиты IP54. Изделие имеет сертификат пожарной безопасности в соответствии с ФЗ-123 и ГОСТ 53325-2012. Гарантийный срок службы готового изделия составляет более 10 лет.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»