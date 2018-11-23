Aquatherm Moscow 2019 пройдет в феврале в Крокус Экспо

Посетите самую крупную в России и СНГ выставку оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow 2019. Выставка состоится с 12 по 15 февраля 2019 в Москве, в Крокус Экспо. Более 800 производителей и поставщиков из 34 стран мира представят свое оборудование в продуктовых группах:

* отопительное оборудование

* оборудование для водоснабжения

* трубы, фитинги, арматура

* бассейны и оборудование для бассейнов и бань

* КИП и системы автоматизации

*оборудование для систем вентиляции, кондиционирования и климатического контроля

Предварительный список участников уже опубликован на сайте выставки.

Посетив выставку, Вы сможете:

* найти новых партнеров для бизнеса

* сравнить условия сотрудничества, изучив предложения большого количества компаний

* закупить оборудование для отопления и водоснабжения

* узнать информацию о новинках и новейших технологиях в отоплении и водоснабжении

По материалам организаторов