НА СИНТЗ ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАВОДСКИМ ПРОФЕССИЯМ

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось торжественное открытие учебного полигона. Данный образовательный центр станет кампусом Корпоративного университета ТМК (ТМК2U). Появление учебного полигона расширит перечень направлений внутренней подготовки по массовым для СинТЗ профессиям, а также обеспечит более качественную подготовку профильных студентов. С открытием этого центра у ТМК2U появятся дополнительные ресурсные возможности организации образовательных программ в целом для предприятий Компании.

Полигон включает в себя теоретическую зону с учебными классами, оснащенными современными тренажерами, ноутбуками и планшетами, а также производственную зону, в которой представлен большой комплекс оборудования, используемого металлургическими предприятиями в производстве.

В церемонии открытия учебного полигона приняли участие руководители ТМК и СинТЗ, представители Министерства образования Свердловской области, администрации города Каменска-Уральского, директора и студенты профессиональных учебных заведений города.

С 2012 года Синарский трубный завод участвует в реализации федеральной программы по совершенствованию системы непрерывного профессионального образования. Совместно с Министерством образования Свердловской области и Каменск-Уральским техникумом металлургии и машиностроения был запущен проект, предусматривающий строительство и укрепление материально-технической базы профобразования. Создание учебного полигона, оснащенного всем необходимым оборудованием для обучения по самым массовым для завода профессиям, является одним из ключевых этапов этого проекта.

«Одна из основных задач Корпоративного университета ТМК2U — это поддержка перемен, обновления, развития передовых и инновационных идей, широкого применения проектных методов управления, трансформации на основе цифровых решений динамично развивающейся высокотехнологичной Компании. ТМК выполнила обязательства перед Министерством образования Свердловской области, создав вторую площадку в Компании — базу для дуальной системы образования. Первая такая площадка, в рамках этого же соглашения, была введена в эксплуатацию на базе Северского трубного завода. Это обеспечит более высокий уровень подготовки студентов, потенциальных сотрудников предприятия. Теперь у нас есть все необходимое оборудование для полноценной работы Центра оценки квалификации (ЦОК), который мы запускаем именно на базе Синарского трубного завода. Теперь учебный центр СинТЗ готов к проведению оценки по всем шести компетенциям, на которые аттестован ЦОК. Оценка компетенций — это услуга, которую ресурсный центр будет оказывать на все предприятия ТМК. Мы поступательно трансформируем функцию обучения в компании, сохраняя накопленный ранее опыт и расширяя его новыми технологиями, оборудованием», — отметил первый заместитель генерального директора ТМК Андрей Каплунов.

«Повышение уровня профессиональных знаний и навыков — это процесс обязательный, тем более в наше время, когда требуются компетенции по работе с высокотехнологичным оборудованием. Поэтому мы отслеживаем все происходящие в металлургической отрасли изменения и постоянно готовим персонал к тому, чтобы уметь работать на новом оборудовании в новых условиях», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.

По материалам пресс-службы ТМК