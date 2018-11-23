ШАРОВЫЕ КРАНЫ «БИВАЛ» АДЛ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ VALVE WORLD EXPO 2018

Компания АДЛ вновь примет участие в крупнейшей международной выставке Valve World Expo в Германии, которая будет проходить с 27 по 29 ноября в выставочном центре в Дюссельдорфе (Messe Duesseldorf GmbH). Стенд АДЛ — 3D09.

На стенде АДЛ будут представлены шаровые краны «Бивал», произведенные в Коломне, и специалисты со всего мира смогут оценить высокое качество кранов для систем тепло- и газоснабжения, а также увидеть запатентованные разработки АДЛ — регулирующий шаровой кран и кран с изолирующей вставкой.

По материалам пресс-службы АДЛ