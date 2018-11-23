ОМК и «Белэнергомаш-БЗЭМ» заключили соглашение о сотрудничестве

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) и ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (г. Белгород) заключили соглашение о сотрудничестве в области совместных поставок для Госкорпорации «Росатом» и встречных поставок листа, труб, металлоконструкций и соединительных деталей трубопроводов.

Важная часть соглашения касается поставок соединительных деталей, оборудования и блоков трубопроводов для строительства атомных станций Госкорпорации «Росатом», теплоэнергетических и нефтегазовых объектов. Предусмотрена реализация совместной программы по увеличению объема использования металлоконструкций из труб круглого и профильного сечения для объектов промышленного и гражданского назначения; обмен компетенциями и реализация проектов в области НИОКР.

«Мы открываем новую страницу наших отношений, и я абсолютно уверен, это партнерство станет основой развития ОМК и «Энергомаша» и в технологическом плане, и в вопросах увеличения объемов поставок», – рассказал член правления ОМК, руководитель коммерческого департамента Эдуард Степанцов.

«Возможности наших компаний в сфере совместного производства оборудования пока полностью не раскрыты. Именно долгосрочные взаимоотношения станут важным составляющим создания конкурентной продукции и наращивания объемов производства и продаж», – отметил генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» Александр Ващенко.

По материалам пресс-службы ОМК