Труба МУЛЬТИПАЙП для нового аэропорта от ПОЛИПЛАСТИК

Строительство международного аэропорта "Гагарин" – крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в Саратовской области. Новый более совершенный аэропорт должен полностью заменить существующий, который планируется вывести из эксплуатации, а территорию передать под городскую застройку.

Для строительства системы питьевого водоснабжение аэропорта было поставлено более 6 км трубы МУЛЬТИПАЙП II ø160 мм. Применение этой трубы с наружным слоем из материала PE100 RC позволило сэкономить до 20% от стоимости строительно-монтажных работ благодаря отсутствию необходимости песчаной засыпки.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК