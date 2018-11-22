Газпром рассмотрел перспективы развития отрасли сланцевого газа и СПГ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

Было отмечено, что, как и ранее, почти весь объем добычи сланцевого газа приходится на США. Вместе с тем, долгосрочные прогнозы его добычи в стране по-прежнему характеризуются высокой неопределенностью. Среди наиболее значимых факторов, которые будут влиять на будущую динамику добычи: мировые цены на энергоресурсы, ресурсный потенциал сланцевых залежей и возможности дальнейшего совершенствования технологий их разработки.

В Китае наблюдается положительная динамика производства газа из сланцев, при этом темпы роста существенно ниже, чем планировалось ранее. В Европе, согласно актуальным оценкам, не ожидается развития собственной коммерческой добычи сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе.

Для «Газпрома», учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений, организация добычи газа из сланцев в средне- и долгосрочной перспективе является нецелесообразной.

В ходе рассмотрения тенденций в области сжиженного природного газа было отмечено, что в долгосрочной перспективе география стран-потребителей СПГ расширится в основном за счет появления новых импортеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по оценкам экспертов, лидирующие позиции по импорту СПГ перейдут от группы традиционных импортеров (Японии, Республики Корея и Тайваня) к группе, включающей Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии.

На заседании речь также шла о том, что в 2018 году, в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на азиатском рынке, американский СПГ практически не поставляется в страны Европы, проигрывая конкуренцию трубопроводному газу «Газпрома». По итогам первых десяти месяцев соотношение поставок российского трубопроводного газа и СПГ из США в европейские страны составило более 100:1. Отмечено, что в целом перспективы экспорта СПГ из США в значительной мере будут зависеть от перспектив добычи сланцевого газа.

По оценкам экспертов Россия обладает серьезным потенциалом для вхождения в число мировых лидеров СПГ-отрасли. В частности, «Газпром» продолжает активную работу, направленную на развитие производства СПГ в дополнение к поставкам трубопроводного газа на существующие и перспективные рынки сбыта.

Правлению поручено продолжить работу по оценке перспектив развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира.

Совет директоров также рассмотрел и принял к сведению информацию об оценке деятельности членов Совета директоров и его комитетов.

По материалам журнала «С.О.К»